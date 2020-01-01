В Перми запустили полноценное шестиполосное движение по ул. Героев Хасана Благоустройство газонов и тротуаров завершится осенью Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Завершается последний этап масштабной реконструкции южных ворот города — на участке от ул. Васильева до ул. Хлебозаводской открыты все шесть полос движения. Благоустройство газонов и тротуаров завершится осенью, сообщают в администрации Перми.

Реконструкция ул. Героев Хасана на участке от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева стартовала летом 2019 года. Это завершающий этап глобального обновления «ворот города». Финансирование работ обеспечивается за счёт средств краевого дорожного фонда (75%) и бюджета Перми (25%).

В апреле, с наступлением подходящих погодных условий, подрядная организация начала устройство дорожной одежды на участке от ул. Хлебозаводской до Бродовского тракта. Сейчас завершены основные работы на проезжей части и открыто полноценное движение транспорта по шести полосам. Осенью подрядчик закончит работы на тротуарах, обустройство велодорожек, наружного освещения и системы АСУДД.

С итоговой проверкой объект посетили глава Перми Алексей Дёмкин и руководитель гордумы Дмитрий Малютин.

— Наконец автомобилисты могут вздохнуть спокойно. Многолетний ремонт ул. Героев Хасана выходит на финишную прямую. В мой прошлый приезд подрядчик уверял, что к 25 августа выполнит основной объем ремонта, — и не подвёл. Здесь выполнен колоссальный объём работ — это не просто перекладка асфальта, это замена всех коммуникаций, это полное обновление южных ворот города. Теперь это современная широкая магистраль, здесь будет и выделенная линия для общественного транспорта, и велодорожка. Хочу поблагодарить всех горожан за долгое ожидание, результат стоил того, — подчеркнул глава Перми Алексей Дёмкин.

Ранее подрядная организация завершила сложнейшее переустройство газопроводов. Этот объект — один из самых непростых в городе. Это связано с тем, что здесь проложено большое количество подземных коммуникаций и различных сетей. В зимний период на объекте также выполнялись работы по переустройству ливневой канализации.

— С появлением этой важной дороги не только наконец-то появится полноценный выезд из города. Дополнительная жизнь придёт в те промышленные и торговые объекты, которые здесь есть. Появляется дополнительный стимул развития этой территории. Кроме того, завершение работ на объекте важно для жителей микрорайона Липовая Гора, использующих эту дорогу ежедневно, — отметил руководитель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

Вдоль улицы будут устроены тротуары с двух сторон и велодорожка. Отметим, что на реконструируемом участке ул. Героев Хасана будет выделенная полоса для движения общественного транспорта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.