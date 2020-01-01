В Пермский край доставлено более 63 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» Это крупнейшая партия за всё время поставок Поделиться Поделиться Твитнуть

Спутник Лайт

Константин Долгановский

В Прикамье доставлено 63,1 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», сообщили в минздраве региона. В ближайшее время партию препарата распределят между поликлиниками, участвующими в иммунизации населения.

Вакцина «Спутник Лайт» показана для иммунизации уже переболевших COVID-19, а также для ревакцинации.

В региональном минздраве отметили, что в инструкцию по применению «Спутника Лайт» внесены изменения: теперь данный препарат разрешён для иммунизации лиц старше 60 лет, но только тех, кто ранее болел коронавирусом или уже делал прививку.

По данным ведомства, с начала массовой вакцинации в Прикамье первым компонентом привиты 648,1 тыс. жителей. Полностью завершили прививочный курс 506,6 тыс. человек.

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