В Пермский край доставлено более 63 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»
Это крупнейшая партия за всё время поставок
В Прикамье доставлено 63,1 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», сообщили в минздраве региона. В ближайшее время партию препарата распределят между поликлиниками, участвующими в иммунизации населения.
Вакцина «Спутник Лайт» показана для иммунизации уже переболевших COVID-19, а также для ревакцинации.
В региональном минздраве отметили, что в инструкцию по применению «Спутника Лайт» внесены изменения: теперь данный препарат разрешён для иммунизации лиц старше 60 лет, но только тех, кто ранее болел коронавирусом или уже делал прививку.
По данным ведомства, с начала массовой вакцинации в Прикамье первым компонентом привиты 648,1 тыс. жителей. Полностью завершили прививочный курс 506,6 тыс. человек.
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