Елена Синица КСП раскритиковала исполнение краевого бюджета в первом полугодии В зоне риска — нацпроекты и программа капстроя Поделиться Поделиться Твитнуть

Геннадий Тушнолобов

Константин Долгановский

Контрольно-счётная палата Пермского края (КСП) отметила низкий уровень исполнения расходной части краевого бюджета.

На состоявшемся в среду, 25 августа, заседании комитета по бюджету Заксобрания министр финансов Екатерина Тхор рассказала, что план по доходам краевого бюджета выполнен на 55,5% (в казну поступило 88,6 млрд руб., это на 21,4 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2020 года), по расходам — на 39,2% (потрачено 73,5 млрд руб. — на 4,9 млрд руб. больше, чем на ту же дату год назад).

Председатель КСП Геннадий Тушнолобов отметил, что хуже всего справляются с расходными обязательствами в минимущества — освоено только 14,03%. На втором месте — Госинспекция по охране объектов культурного наследия (14,9%), на третьем — минтранс (15,7%) и минтуризма (19,7%).

По госпрограммам в числе отстающих — «Развитие транспортной системы» (15,7%), «Развитие информационного общества» (27,5%), «Градостроительная и жилищная политика» (30,4%), «Экономическая политика и инновационное развитие» (32,1%). Низкий уровень расходования бюджета в транспортной сфере Тушнолобов связывает с «проведением сезонных работ».

Чуть выше исполнение по программам «Общество и власть» (32,6%), «Спортивное Прикамье» (34,7%), «Качественное здравоохранение» (37,8%), «Безопасный регион» (38,9%).

Расходы по нацпроектам исполнены на 29,2% от плана (4,6 млрд руб.). По проекту «Здравоохранение» они составляют только 10,3%. Это председатель КСП объяснил тем, что деньги направляются на закупку оборудования, которое ожидается во втором полугодии.

Особое внимание нужно уделить нацпроекту «Жильё и городская среда», считает Геннадий Тушнолобов. По нему израсходовано 17,6% от заложенных средств.

Исполнение адресной инвестиционной программы составило 11,3%. В том числе 5,5% по объектам автодорожной отрасли. Инвестиции в объекты капстроя общественной инфраструктуры регионального значения (ОИРЗ) исполнены на 19,2% (921,9 млн руб.).

«Чуть лучше, чем в прошлом году. Но разница между очень плохим и плохим — небольшая», — подметил Тушнолобов.

Для сравнения: в первом полугодии 2020 года этот показатель составлял 10,2% (456,7 млн руб.).

По данным КСП, из 59 объектов программы капстроя не финансировались 32. А из 31 объекта, планируемого к вводу в 2021 году, по 11 деньги не потратили совсем.

«Низкий процент освоения говорит о неэффективном планировании капитальных вложений», — заключает Тушнолобов.

Как итог, КСП отметила ряд проблемных моментов. В частности, сегодня не утверждены необходимые нормативно-правовые акты для реализации мероприятий, нарушаются сроки внесения изменений в госпрограмму, длительное согласования техзаданий, длительная передача полномочий между ведомствами.

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