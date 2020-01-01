За полгода из Прикамья насовсем уехали более 35 тыс. человек Приехали жить на 2,3 тыс. меньше Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

В Пермском крае миграционная ситуация в январе — июне 2021 года характеризовалась превышением числа выбывших над числом прибывших, сообщает Пермьстат. Так, въехали в регион 33,5 тыс. человек, а уехали насовсем 35,8 тыс.

Наибольшее число выбывших на постоянное место жительства за пределы Прикамья выбирали регионы Уральского, Центрального, Южного и Северо-Западного федеральных округов. К числу наиболее привлекательных территорий можно отнести Краснодарский край, Московскую область и Москву, миграционный отток в которые составил 435, 324 и 251 человек соответственно.

В пределах Приволжского федерального округа наибольший миграционный отток зафиксирован в Удмуртскую Республику, а также в республики Башкортостан и Татарстан (320, 141 и 134 человека соответственно).

В части международного обмена населением за первое полугодие сложилось положительное сальдо миграции. Превышение прибывших из стран СНГ над уехавшими составило 794 человека. Наибольшее число мигрантов прибыли в Пермский край из Таджикистана и Армении.

Со странами дальнего зарубежья была зафиксирована миграционная убыль (231 человек), большую часть которой составляли мигранты, вернувшиеся в Индию, — 102 человека.

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