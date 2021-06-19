Сейфеддин Рустамов получил благодарственное письмо Международного Дягилевского фестиваля Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

Художественный руководитель Международного Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис направил письмо бенефициарному владельцу ПАО «Метафракс Кемикалс» Сейфеддину Рустамову. В своём послании маэстро пишет о важности поддержки единомышленников в изменчивом мире, сообщает пресс-служба компании.

«Это большая радость — быть с теми, кто знает, как изменить мир к лучшему, и прилагает для этого неимоверные усилия. Во многом благодаря именно Вам фестиваль этого года состоялся. Надеюсь, наших встреч будет ещё больше», — отмечается в письме.

Метафракс

В 2018 году между «Метафраксом» и Пермским театром оперы и балета было заключено соглашение о сотрудничестве, благодаря которому за прошедшие годы реализован целый ряд совместных культурных программ и проектов. Одним из наиболее ярких из них стала образовательная программа Дягилевского фестиваля, которая в содружестве с «Метафраксом» в этом году состоялась в пятый раз. В первую очередь, программа по девяти направлениям нацелена на студентов и молодёжь творческих профессий, но образовательные события традиционно привлекают широкий круг вольнослушателей.

Слушатели программы, в том числе её отдельного, уникального блока Women in Art, не только получают новые знания, но и участвуют в творческих проектах: в лабораторных условиях создают собственные работы и показывают их зрителям. И для участников, и для вольнослушателей программа бесплатна. Также благодаря участию «Метафракса» в этом году была расширена география фестивальных событий. Во время нынешнего Дягилевского фестиваля пианисты и вокалисты побывали с выездным концертом образовательной программы в Губахе, где исполнили музыку европейских и русских композиторов XIX–XX веков в детской музыкальной школе им. Юрия Агафонова.

Метафракс

«Когда в 2018 году мы совместно с партнёрами из Пермского театра оперы и балета задумывали проект Women in Art, он был направлен на то, чтобы дать доступ женщинам-музыкантам редких профессий к лучшим творческим практикам. Выпускники образовательной программы проявили инициативу и представили собственные творческие проекты. Первый, «Тонкая химия», оказался крайне удачным, интегрировав образы и технологии культуры и химии. Приятно осознавать, что сообщество выпускников программы не только получает знания, но и реализует собственные творческие идеи», — рассказала советник председателя совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» Мария Коновалова.

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