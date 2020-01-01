От жителей Пермского края в народную программу «Единой России» поступило около 83 тыс. предложений Поделиться Поделиться Твитнуть

В Москве прошло пленарное заседание съезда «Единой России», на котором была принята народная программа, с которой партия пойдёт на выборы в Государственную думу РФ в сентябре 2021 года. Прикамье на съезде представили руководитель региональной общественной приёмной председателя партии в Пермском крае, депутат краевого Заксобрания Александр Бойченко, глава Перми Алексей Дёмкин и Герой России, депутат регионального парламента Сергей Яшкин, сообщает пресс-служба регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

Отметим, для сбора предложений от населения была создана специальная платформа np.er.ru. Россияне заполнили на сайте более 3 млн анкет и внесли свыше 1,6 млн предложений. От жителей Пермского края в программу поступило около 83 тыс. предложений.

Как отметил в своём выступлении в ходе заседания президент РФ Владимир Путин, «жители страны стали настоящими соавторами программы «Единой России», поэтому её можно назвать народной».

В то же время глава государства обозначил ряд направлений, на которые стоит обратить особое внимание. В частности, Владимир Путин попросил профильные ведомства подключиться к единовременной выплате 10 тыс. руб. для каждого пенсионера, чтобы люди могли получить эти деньги максимально быстро и без каких-либо справок. Также президент предложил выплатить по 15 тыс. руб. военнослужащим независимо от «количества звёзд на погонах» и заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов — выше инфляции.

Владимир Путин обратил внимание на необходимость выполнения программы догазификации, в соответствии с которой газ доводится от газопровода непосредственно до границ земельного участка бесплатно для потребителя. Кроме того, он поддержал предложение «Единой России» расширить программу, по которой будет расселено жильё, признанное аварийным на 1 января 2021 года. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 45 млрд руб.

В качестве ещё одной меры поддержки граждан президент предложил законодательно закрепить запрет на списание социальных выплат и пособий по исполнительному производству.

«Это — недопустимо. Ведь это выплаты — на детей, на поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Указами Президента предусмотрена защита единовременных выплат от списания, но в законе это не отрегулировано. Нужно сделать это незамедлительно. Уверен — это будет «Единой Россией» поддержано. Руководителей банковских организаций прошу исполнить требования указов президента. Средства, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть», — подчеркнул Владимир Путин.

Отдельным вопросом в выступлении главы РФ стала борьба с безработицей.

«Есть поручение подготовить специальную программу поддержки молодёжной занятости, адресные меры для регионов, которые сталкиваются с острой проблемой безработицы. Прошу партию энергично подключиться к их реализации», — обозначил Владимир Путин.

Кроме того, для восстановления и стабилизации экономики, для повышения доходов и уровня жизни граждан, по мнению президента, необходимо запускать масштабные проекты и использовать новые инструменты, такие, например, как инфраструктурные кредиты для регионов. Наращивать реализацию программ для Дальнего Востока и Арктики, расширять возможности опорной инфраструктуры, включая строительство скоростной автомагистрали Москва — Казань — Екатеринбург с перспективой продления её до Тюмени.

Ещё один блок вопросов — поддержка малого и среднего бизнеса, в том числе на селе.

«Полностью разделяю настрой партии уделить больше внимания поддержке фермеров. Включая развитие ярмарок и точек нестационарной торговли во всех регионах, где фермеры могут напрямую продавать свою продукцию. Реализация этих мер окажет влияние и на снижение цен на продукты», — сообщил президент и предложил в том числе продлить мораторий на проведение плановых проверок для малого бизнеса, работающего во всех отраслях экономики, на следующий год.

Также в числе приоритетных направлений деятельности Владимир Путин отметил модернизацию первичного звена здравоохранения, запуск программы медицинской реабилитации, формирование программы обновления российского авиапарка, на которую будет направлено 340 млрд руб., и расширение линейки мер поддержки семей с детьми.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, в свою очередь, сообщил, что в основу народной программы партии легли поручения, озвученные главой государства в апреле в ходе послания Федеральному собранию РФ, и поручил программной комиссии доработать документ с учётом нынешних предложений.

По словам лидера партии, программа также формировалась в ходе живого диалога с жителями, поэтому, по сути, получился конкретный набор действий.

«Мы должны выполнить их максимально чётко и в полном объёме. Нужно отвечать за реализацию программы прямо и непосредственно», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Так, первый раздел программы «Единой России» так и называется — «Благополучие людей». Он посвящён повышению доходов граждан, ежегодному увеличению минимального размера оплаты труда, созданию новых рабочих мест и мерам поддержки всех категорий граждан. Блок предусматривает создание доступной и эффективной системы здравоохранения, поддержку системы образования, развитие регионов, защиту окружающей среды.

Второй важный блок — «Сильная Россия», направленный на обеспечение роста, стабильности и конкурентоспособности страны.

«Мы будем использовать все финансовые и управленческие инструменты, чтобы совершить рывок в перспективных отраслях. Добиться предпринимательского «бума» в малом и среднем бизнесе. Привлечь инвесторов в большие проекты в самых разных областях», — пообещал Дмитрий Медведев.

Кроме того, в рамках народной программы партия планирует решать проблему неравенства регионов и развития села, оказывать особую поддержку институтам гражданского общества и благотворительным организациям.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— В основу народной программы партии легли реальные предложения от жителей страны и края. Наших граждан волнуют одни и те же вопросы — рост уровня жизни, развитие здравоохранения, образования и экономики. Поэтому не случайно в ходе общения во главу угла избиратели Прикамья ставили такие конкретные вопросы, как строительство в регионе медицинских учреждений, новых школ и детских садов, третьего моста через Каму в Перми и других инфраструктурных объектов. И наша задача сейчас — проконтролировать, чтобы все поставленные жителями задачи были решены качественно и в срок.













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