В четырёх районах Перми изымают шесть участков для муниципальных нужд Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми для муниципальных нужд изымаются шесть земельных участков под многоквартирными аварийными домами. Все эти здания подлежат сносу. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэрии, сообщает «Рифей».

Под изъятие попали три земельных участка в Кировском районе — на ул. Магистральной, 3 (площадь — 909 кв. м), на ул. Ардатовской, 32 и ул. Юнг Прикамья, 29 (площадь — 1,6 тыс. кв. м).

В Свердловском районе изымается участок на ул. Солдатова, 25 (1,7 тыс. кв. м).

В Индустриальном районе под изъятие попал участок под домом на ул. Нефтяников, 38 (1,04 тыс. кв. м).

Кроме того, планируется изъять участок площадью 1,08 тыс. кв. м в Орджоникидзевском районе на ул. Социалистической, 23.

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