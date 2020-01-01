Елена Бардукова
Депутаты Пермской думы продлили добровольные расходные обязательства городского бюджета
Решение связано с необходимостью дальнейшего финансирования социальных направлений
В ходе пленарного заседания Пермской городской думы депутаты приняли решение продлить добровольные расходные обязательства по обустройству детских игровых, спортивных площадок и благоустройству придомовых и придворовых территорий ещё на год.
По словам депутата Василия Кузнецова, продление связано с необходимостью финансирования этих направлений.
«Речь идёт о комплексном благоустройстве, комфорте и безопасности наших дворов и придомовых территорий — о чём не раз говорил глава города Алексей Дёмкин. Необходимость финансирования данного направления постоянно подтверждается и не вызывает у депутатов вопросов, — объясняет Василий Кузнецов. — Решение думы сопровождает и финансово наполняет этот вектор и в очередной раз подтверждает социальную направленность бюджета».
Кроме того, продление расходных обязательств на год поможет и в реализации программы формирования современной городской среды. При этом средства на благоустройство будут привлекаться из бюджетов всех уровней.
Так, на 2021–2023 годы только в бюджете Перми ежегодно на установку детских и спортивных площадок во дворах предусмотрен 141 млн руб., 172 млн руб. — на решение общих вопросов местного значения микрорайонов Перми.
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