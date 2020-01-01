Елена Бардукова Депутаты Пермской думы продлили добровольные расходные обязательства городского бюджета Решение связано с необходимостью дальнейшего финансирования социальных направлений Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе пленарного заседания Пермской городской думы депутаты приняли решение продлить добровольные расходные обязательства по обустройству детских игровых, спортивных площадок и благоустройству придомовых и придворовых территорий ещё на год.

По словам депутата Василия Кузнецова, продление связано с необходимостью финансирования этих направлений.

«Речь идёт о комплексном благоустройстве, комфорте и безопасности наших дворов и придомовых территорий — о чём не раз говорил глава города Алексей Дёмкин. Необходимость финансирования данного направления постоянно подтверждается и не вызывает у депутатов вопросов, — объясняет Василий Кузнецов. — Решение думы сопровождает и финансово наполняет этот вектор и в очередной раз подтверждает социальную направленность бюджета».

Кроме того, продление расходных обязательств на год поможет и в реализации программы формирования современной городской среды. При этом средства на благоустройство будут привлекаться из бюджетов всех уровней.

Так, на 2021–2023 годы только в бюджете Перми ежегодно на установку детских и спортивных площадок во дворах предусмотрен 141 млн руб., 172 млн руб. — на решение общих вопросов местного значения микрорайонов Перми.

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