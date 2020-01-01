Евгения Пастухова журналист Ксения Айтакова: «Там нет ни агитации, ни запрещённой символики» Лидер прикамских коммунистов высказалась о публикациях отделения КПРФ в Губахе Поделиться Поделиться Твитнуть

Ксения Айтакова

Константин Долгановский

Руководитель крайкома КПРФ Ксения Айтакова прокомментировала материалы в соцсети «ВКонтакте», где лидеров «Единой России» и законопроекты партии сравнивали с лидерами фашистской Германии:

«Те материалы, которые были размещены на странице местного отделения в Губахе, не являются агитационными. Там нет ни единого элемента агитации, которые прописаны в 67-м ФЗ («Об основных гарантиях избирательных прав граждан» — Ред. ). А то, что написали жалобу в избирательную комиссию, — это же проще всего сделать, выборы же идут. В сравнении Володина и приспешника Гитлера нет никакой нацистской символики. Там единственное есть сравнение тех законопроектов, которые приняты сейчас партией власти, с планами фашистов в 1941 году. Заявления в прокуратуру и Следственный комитет — это очень хорошо. Пусть СК разбирается в этом вопросе. Мы тоже пишем в Следственный комитет».

Напомним, в начале августа на странице местного отделения КПРФ в Губахе вышли два сообщения. На одном из них высказывания спикера Госдумы Вячеслава Володина сравниваются с высказываниями рейхминистра Рудольфа Гесса. На другом изображён человек, похожий на Гитлера, который, глядя якобы на законопроекты «Единой России» и на «План Барбаросса», задаётся вопросом, тот ли план он выбрал в 1941 году, чтобы уничтожить страну.

Спустя две недели, 19 августа, материалы были удалены. В пятницу, 20 августа, крайизбирком признал их незаконной агитацией. Дело в том, что администратором страницы является Степан Федотовских, который зарегистрирован в качестве кандидата в составе единого списка КПРФ. А негативные оценки последствий выигрыша на выборах тех или иных кандидатов или партий по закону считаются предвыборной агитацией.

Кроме того, крайизбирком направил жалобу и своё постановление в прокуратуру на предмет проверки по линии экстремизма.

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