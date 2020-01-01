Евгения Пастухова журналист Руководитель крайкома коммунистов пожаловалась на препятствия в агитации Пермский край стал единственным регионом, где Павла Грудинина не пустили ни на одно предприятие Поделиться Поделиться Твитнуть

Ксения Айтакова, руководитель крайкома КПРФ в Прикамье, заявила, что ни одному кандидату от партии не дают места для встреч.

«Мне, например, ни в одной территории ещё официально не дали провести встречу, — заявила она сегодня на пресс-конференции. — Мы делали заявки в ДК города Перми, но нигде не получалось».

Она также рассказала, что Пермский край — пожалуй, единственный регион, где директора «Совхоза им. Ленина» Павла Грудинина не пустили ни на одно предприятие.

«Хоть где-то мы прорывались, а тут вообще никак, — заявила Айтакова. — В Кунгурском районе — ни одно предприятие. Ну ладно частники, но нам не дали пройти на государственный свинокомплекс «Пермский».

По словам Айтаковой, официальная причина отказа — это ковид, а неофициально, по её словам, им дали понять, что не могут дать доступ.

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