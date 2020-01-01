В Пермском крае выявлено 474 новых случая заражения COVID-19 За сутки от коронавируса умерли 29 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 474 новых случая заражения COVID-19: 77 человек госпитализированы, 397 проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. Выздоровели за сутки 457 пациентов, умерли — 29.

В числе новых инфицированных 187 пациентов мужского пола, 287 — женского. Среди заболевших 77 детей, 72 человека в возрасте от 15 до 29 лет, 121 — в возрасте от 30 до 49 лет, 140 — от 50 до 64 лет и 64 человека старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 84 448.

В ковидных отделениях больниц сейчас находятся 3680 пациентов, 164 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 17,8%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.