Госпожнадзор: пожарные сигнализации в школах Перми устарели Администрация договорилась с инспекторами о поэтапной замене Поделиться Поделиться Твитнуть

Дарья Крутикова

Во время отчёта о готовности школ Перми к новому учебному году замглавы администрации города Алексей Грибанов, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что Госпожнадзор в этом году отказывался «принимать» образовательные учреждения. По словам инспекторов, системы пожарных сигнализаций устарели.

«Но поменять все системы — это колоссальные деньги в масштабах города, — отметил вице-мэр. — Мы договорились, что в этом году они проверят их на работоспособность, и если всё в порядке, то дадут нам временной люфт на их замену на более современные».

Они же не могли устареть за год, удивился депутат Павел Фадеев, а обследование школ проводится ежегодно.

«А устанавливают новые системы фирмы, которые рекомендует МЧС, — заявил он. — И не стоит идти у них на поводу, здесь надо более жёсткую позицию занимать, поднимать акты приёмки прошлых лет. И жёстче разговаривать. Иначе никаких денег в бюджете не хватит на удовлетворение их «хотелок». Понимаю, что с МЧС сложно спорить, но надо обращаться к прокуратуре, потому что МЧС часто из пальца высасывает проблемы, которые потом перекладывает на городской бюджет».

Напомним, в 2015–2016 годах в Перми разгорелся аналогичный скандал. Школы, муниципалитеты, представители бизнеса жаловались во всевозможные инстанции, что их вынуждают заключать договоры об установке и техническом обслуживании обязательных по техрегламенту ПАК «Стрелец-Мониторинг» с определёнными организациями. А именно — ООО «Служба мониторинга — Пермь» и ООО «Центр пожарного мониторинга», которые считались тогда связанными с ГУ МЧС России по Пермскому краю и расценки которых в разы превышали предложения на рынке. В УФАС России по Пермскому краю в конце 2014 года поступило порядка 25 обращений от образовательных учреждений. УФАС в 2015 году приняло решение, установив, что ФГКУ «10-й отряд ФПС по Пермскому краю» (работает в Перми) создавало препятствия в деятельности около 100 учреждениям и тем самым нарушило ч. 3 ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции». Было даже уголовное дело в отношении неустановленных лиц — руководителей 10-го отряда Федеральной противопожарной службы, в котором УМВД России по городу Перми подозревало их в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. В 2016 году приказом МЧС России приоритетное положение ПАК было отменено.

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