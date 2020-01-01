В Пермском крае 1 сентября будет ограничена продажа алкоголя Нарушителей будут штрафовать Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В День знаний, 1 сентября, на территории Пермского края запрещается розничная продажа алкогольной продукции. Запрет предусмотрен постановлением правительства Прикамья №755-п от 10 октября 2011 года, об этом напомнили в пресс-службе пермской мэрии.

Нарушение ограничений влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 тыс. до 4 тыс. руб., на юридических лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб.

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