Азотчики готовы к новому учебному году Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В этом году в первый класс отправятся 106 детей сотрудников филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим». Традиционно их родителям будут вручены сертификаты на приобретение канцелярских товаров на общую сумму 1500 руб., сообщают в пресс-службе предприятия.

Сумма сертификата поделена на три части — по 500 руб. Это удобно тем, что можно приобретать необходимые канцелярские принадлежности в течение учебного года по мере необходимости, а не за один раз.

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Кроме того, 1 сентября «Уралхим» по Коллективному договору ежегодно предоставляет сотрудникам предприятия, чьи дети идут в первый класс, дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка, чтобы они смогли проводить ребёнка в школу и вместе с ним провести этот важный день.

Александр Кирпичев, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования электроремонтного цеха филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— В этом году у меня двое сыновей идут в первый класс. Собрать их в школу — занятие непростое. Оно требует много времени, внимания и, конечно, финансовых затрат. Сертификаты будут прекрасным подспорьем в приобретении канцелярских товаров.

Профсоюзный комитет филиала «Азот» вручил родителям первоклассников наборы канцтоваров для учёбы и творчества.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

— Компания «Уралхим» поддерживает стремление к новым знаниям, поэтому ежегодно для сотрудников 1 сентября становится настоящим праздником с приятными сюрпризами и подарками. Подарок от азотчиков ждёт и студентов. Традиционно 1 сентября специалисты службы персонала «Азота» посетят учебные заведения, которые являются партнёрами предприятия — Березниковский политехнический техникум, Березниковский филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета, Соликамский горно-химический техникум, — поздравят студентов и педагогов с началом нового учебного года.

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