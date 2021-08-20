Регистрация ООО от Тинькофф
Приняли решение открыть ООО в Москве, но не знаете, как от города изменится стоимость создания компании? Спешим вас обрадовать — основные расходы останутся прежними. А вот необязательная их часть может измениться в зависимости от того, к кому вы обратитесь.
Обычно регистрация фирмы в налоговой проходит в течение трёх рабочих дней с момента подачи заявления по установленной форме.
Снижаем государственную пошлину
Если у вас нет времени на личный визит в ФНС, не обязательно вызывать для этого регистратора. Воспользуйтесь современными способами передачи данных. Начиная с 1 января 2019 года документы на регистрацию юридических лиц можно передать в ведомство в электронном формате или с помощью МФЦ. В первом случае заполненное заявление с приложенными к нему электронными документами, входящими в перечень для регистрации ООО, можно направить через сайт ФНС или портал «Госуслуги».
Во втором случае потребуется предварительно записаться в МФЦ и проконсультироваться там. В обеих ситуациях, если бумаги будут переданы в электронной форме, государственную пошлину платить не придётся.
Какие дополнительные расходы возможны
Траты могут возникнуть:
при открытии расчётного счёта. Некоторые банки берут за эту услугу определённую плату;
при регистрации юридического адреса. Если у вас нет собственного юридического адреса, его придётся приобрести. Усреднённые расходы при этом составят от 5000 руб.;
выпуск печати. Это наименьшая из трат, печать для ООО обойдётся примерно в 1000 руб.;
получение лицензии на определённый вид деятельности.
Помните, что за обслуживание счёта в банке придётся платить. Вы можете обратиться для оформления ИП или ООО в «Тинькофф».
Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
123060, город Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10-1.
На правах рекламы
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.