Регистрация ООО от Тинькофф Поделиться Поделиться Твитнуть

Приняли решение открыть ООО в Москве, но не знаете, как от города изменится стоимость создания компании? Спешим вас обрадовать — основные расходы останутся прежними. А вот необязательная их часть может измениться в зависимости от того, к кому вы обратитесь.

Обычно регистрация фирмы в налоговой проходит в течение трёх рабочих дней с момента подачи заявления по установленной форме.

Снижаем государственную пошлину

Если у вас нет времени на личный визит в ФНС, не обязательно вызывать для этого регистратора. Воспользуйтесь современными способами передачи данных. Начиная с 1 января 2019 года документы на регистрацию юридических лиц можно передать в ведомство в электронном формате или с помощью МФЦ. В первом случае заполненное заявление с приложенными к нему электронными документами, входящими в перечень для регистрации ООО, можно направить через сайт ФНС или портал «Госуслуги».

Во втором случае потребуется предварительно записаться в МФЦ и проконсультироваться там. В обеих ситуациях, если бумаги будут переданы в электронной форме, государственную пошлину платить не придётся.

Какие дополнительные расходы возможны

Траты могут возникнуть:

при открытии расчётного счёта. Некоторые банки берут за эту услугу определённую плату;

при регистрации юридического адреса. Если у вас нет собственного юридического адреса, его придётся приобрести. Усреднённые расходы при этом составят от 5000 руб.;

выпуск печати. Это наименьшая из трат, печать для ООО обойдётся примерно в 1000 руб.;

получение лицензии на определённый вид деятельности.

Помните, что за обслуживание счёта в банке придётся платить. Вы можете обратиться для оформления ИП или ООО в «Тинькофф».

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»

ОГРН 1027739642281

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