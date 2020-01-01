В Краснокамске благодаря дорожному нацпроекту впервые за 13 лет отремонтирована ул. Промышленная Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Краснокамске продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Здесь отремонтирован ещё один объект — ул. Промышленная, ведущая автомобилистов с объездной дороги Пермь — Краснокамск в город. Это самый протяжённый объект нацпроекта в округе в текущем году, отмечают в краевом минтрансе.

Улицу отремонтировали по всей длине — асфальт обновился от пересечения с ул. Коммунистической до объездной трассы. Протяжённость участка составила 3,66 км.

Как отмечают в администрации округа, ул. Промышленная — важная магистраль для города, поток машин по ней очень большой. По дороге также курсируют автобусные маршруты: четыре муниципальных и семь межмуниципальных. Вдоль этой улицы в Краснокамске расположены м/р Новое Матросова, садовые товарищества «ЖБК №7», «Рябинушка-3», «Игрушка», «Ягодка», «Гознаковец-2», «Нефтепроводчик», «Энергетик-1», «Спецнефтехиммаш-1», «КЦБК № 2». Кроме того, транспортной артерией пользуются автомобилисты, выезжающие по направлению в Пермь. Последний раз магистраль ремонтировали 13 лет назад при запуске объездной дороги.

Подрядчик ООО «Феникс-Групп» снял деформированный слой асфальта и уложил выравнивающий и верхний слои покрытия. Также на протяжении улицы были установлены семь новых автобусных павильонов, оборудованы посадочные площадки и заездные карманы, обустроены искусственные неровности, установлено 97 новых дорожных знаков, нанесена разметка. В районе моста через р. Агаповку частично было заменено барьерное ограждение.

Приёмку объекта проводила комиссия, в состав которой вошли представители регионального министерства транспорта, ФКУ Упрдор «Прикамье», администрации округа, подрядной организации и Общественной палаты Пермского края.

В ходе осмотра итогов ремонта комиссия зафиксировала небольшие недочёты, которые подрядчик исправит в кратчайшие сроки.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчёркивал, что основной акцент при выполнении дорожных работ необходимо делать на качество. «Нередко жители говорят, что дороги в регионе «тают» со снегом. Такого допускать нельзя, дорожное покрытие должно служить годы, а не один сезон», — обозначил Дмитрий Махонин.

Ремонт ул. Промышленной в Краснокамске начался в мае текущего года. Контракт с подрядчиком был заключён ещё в прошлом году. По условиям договора все работы на объекте должны были завершиться 30 октября, но подрядчик выполнил их на 2,5 месяца раньше срока. Стоимость работ составила 33,3 млн руб.

Отметим, Краснокамский городской округ на сегодняшний день на 99% завершил программу ремонта текущего сезона. Здесь уже приведены в порядок улицы Промышленная и Звёздная в окружном центре, а также дороги Мысы — Хухрята, Хухрята — Оверята и два участка дороги Гуляево — Курановка. До конца дорожного сезона в муниципалитете обновится ещё один объект, ремонт которого стал возможен в результате образовавшейся экономии от конкурсных процедур. Это 300-метровый участок на автодороге Гуляево — Курановка, вблизи д. Залесная. В целом в округе будет приведено в нормативное состояние 10,5 км дорог.

Напомним, всего в Пермской городской агломерации в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, будет приведено к нормативу более 100 км дорог. В перечень объектов ремонта вошли как региональные трассы, так и дороги в четырёх муниципалитетах — Перми, Пермском районе, Краснокамском и Добрянском городских округах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.