Олеся Максименко В Перми уменьшилось количество покусов горожан бездомными собаками Снизилось и количество заявок на отлов Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

За первые шесть месяцев 2021 года в краевой столице зарегистрировано 394 случая покусов пермяков безнадзорными собаками, тогда как в прошлом году было зафиксировано 803 случая, в 2019 году — 1260, сообщает пресс-служба городской администрации.

Также, по данным МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев», снизилось число заявок на отлов безнадзорных собак: в январе — июне 2021 года поступило 50 заявок, в 2020 году — более 200, в 2019 году — более 450.

Положительную динамику в учреждении связывают с тем, что с 2020 года животных стали выдавать новым владельцам на основании договоров, предусматривающих ответственность за надлежащее содержание животных и выпуск их обратно.

Кроме того, численность собак на улицах снизилась и в связи с тем, что стерилизованных животных не выпускают обратно. Увеличилось и количество переданных в добрые руки животных. Только за первое полугодие 2021 года было принято 219 животных, а выдано — более 750. В прошлом году эти показатели составили 250 и 1287 собак соответственно.

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