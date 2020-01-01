Анна Брюханова Определение подрядчика на реставрацию Дома купцов Боброва и Гаврилова приостановлено по жалобе В ОАО «СЗН-Пермь» считают, что победитель конкурса предоставил комиссии недостоверную информацию Поделиться Поделиться Твитнуть

Дом купцов Боброва и Гаврилова

Анна Брюханова

В УФАС России по Пермскому краю подана жалоба на решение Единой комиссии по определению поставщика на выполнение реставрационных работ в Доме купцов Боброва и Гаврилова. Заявитель — ОАО «СтройЗемНедвижимость — Пермь». Там считают, что при определении подрядчика были нарушены Закон о закупках и Закон о защите конкуренции. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно информационной карте закупки подрядчик обязан подтвердить наличие за последние три года опыта исполнения контракта на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Причём выполненный контракт должен быть на сумму не менее 17,4 млн руб. (это 20% от НМЦК «Дом купцов Боброва и Гаврилова»).

Заявитель утверждает, что победитель конкурса ООО «СОЮЗ ПС» в период с 2019 года по сегодняшний день исполнил 20 контрактов, однако цена каждого не превышала 9 млн руб. По мнению заявителя, комиссия должна была признать заявку от ООО «СОЮЗ ПС» не соответствующей требованиям и отклонить её.

Кроме того, ОАО «СЗН-Пермь» указывает на факт предоставления подрядчиком ложной информации. В качестве опыта работ ООО «СОЮЗ ПС» указал договор на сумму в 172,7 млн руб. Заявитель утверждает, что такого исполненного контракта подрядчик не имеет. А контракты ценой 118 млн и 90 млн руб. были заключены в 2021 году и только прошли проверку краевой Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. Таким образом, подрядчик ввёл комиссию в заблуждение, считает заявитель.

ОАО «СтройЗемНедвижимость — Пермь» требует отменить результаты определения поставщика и признать конкурс несостоявшимся.

Напомним, что итоги конкурса на реставрацию Дома купцов Боброва и Гаврилова подвели 12 августа. Победителем объявлено ООО «СОЮЗ ПС», второе место заняло ООО «СЗН-Пермь». Стоимость работ — 87 млн руб. Подрядчик должен восстановить фасад здания, металлические и деревянные конструкции, а также переделать его под современное использование. Срок окончания работ — 23 мая 2022 года.

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