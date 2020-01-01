Елена Синица В Прикамье новых 478 случаев заражения COVID-19 Выздоровели за сутки 299 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки выявлено 478 новых случаев заражения коронавирусом. Из новых заболевших 98 человек лечатся в больницах, 380 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе инфицированных 197 пациентов мужского пола, 281 — женского. Также среди заболевших 101 ребёнок.

В возрасте от 15 до 29 лет заболели 57 человек, от 30 до 49 лет — 139 человек, 117 в возрасте 50–64 и 64 человека старше 65 лет.

Круг контактировавших лиц также определён.

В больницах края сейчас находятся 3517 человек. Из них 187 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 16,3 %.

За эти же сутки выздоровели 299 человек, умерли — 29.

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