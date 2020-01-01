Олеся Максименко Пермь заняла 12 место по стоимости квартир для посуточной аренды Жильё на сутки в краевой столице можно снять за 1,5 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервис «Авито Недвижимость» составил рейтинг городов по стоимости жилья для посуточной аренды. Самыми дорогими городами стали Ялта и Сочи — здесь снять квартиру на сутки можно за 3,5 тыс. руб. и 3 тыс. руб. соответственно. Пермь заняла в рейтинге 12-е место — суточная аренда квартиры в краевой столице обойдётся в 1,5 тыс. руб. При этом за год средняя цена в Перми не изменилась.

При этом самые дорогие квартиры для посуточной аренды также находятся в Ялте и Сочи — 55 тыс. руб. и 50 тыс. руб. соответственно. В Перми самый дорогой вариант аренды составляет 9 тыс. руб.

По словам руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артёма Кромочкина, «среди очень дорогих квартир для посуточной аренды встречаются многоуровневые апартаменты, в которых могут комфортно остановиться компании до 10–12 человек, квартиры с огромным джакузи или домашним кинотеатром и даже с собственной сауной».

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