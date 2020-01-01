Олеся Максименко В Прикамье стартует прививочная кампания против гриппа План по вакцинации в этом году увеличен почти на 300 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае в ближайшее время начнётся вакцинация населения от гриппа, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

В этом году привить планируется не менее 1,69 млн человек — 65% населения региона. Тогда как в прошлом году было вакцинировано более 1,4 млн жителей (или 54%).

Как отмечают в ведомстве, вакцинация включена в Национальный календарь профилактических прививок. Бесплатно иммунизироваться имеют право граждане из «группы риска»: дети с 6 месяцев, ученики школ и профессиональных образовательных организаций, студенты вузов, призывники, беременные, работники из сфер здравоохранения, образования, транспорта и ЖКХ, жители старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.