За неделю в Пермском крае потушили 27 пожаров Два человека были травмированы огнём Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошедшую неделю подразделения пожарной охраны Пермского края выезжали на ликвидацию пожаров 27 раз, это на шесть больше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщили в минтербезе региона.

На пожарах погибших нет, два человека были травмированы огнём, спасён один человек.

Основные причины пожаров — неосторожное обращение с огнём (в том числе при курении в состоянии алкогольного опьянения), нарушение правил устройства и эксплуатации печей и электрооборудования.

За неделю в более чем полутора тысячах жилых домов проведены профосмотры, хозяевам даны рекомендации по подготовке жилья к отопительному сезону.

По статистике, за шесть месяцев 2021 года подавляющее большинство возгораний (1374) произошло в жилом секторе — домах, банях, надворных постройках.

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