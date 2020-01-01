Елена Синица В Прикамье две трети стационаров перепрофилированы для оказания помощи больным COVID-19 С ноября 2020 года уровень заболеваемости коронавирусом в Прикамье вырос в два раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье две трети стационаров перепрофилированы для оказания помощи больным COVID-19. Об этом сообщила министр здравоохранения Анастасия Крутень на рабочем совещании с представителями крупных предприятий региона по вопросам вакцинации сотрудников, передаёт пресс-служба краевого правительства.

По словам Крутень, сегодня в регионе уровень заболеваемости коронавирусом в два раза выше, чем в ноябре прошедшего года. Из-за этого объёмы оказания плановой медицинской помощи вынужденно сокращены.





«Система здравоохранения сейчас испытывает сильную нагрузку. Большая часть специалистов задействованы для оказания медпомощи больным коронавирусом и проведения вакцинации от COVID-19, — говорит Крутень. — В разы увеличился объём работы у службы скорой помощи, поскольку число сотрудников осталось прежним, а количество обращений от жителей выросло. На сегодняшний день именно вакцинация позволит нам перейти к тому периоду, когда COVID-19 станет обычным вирусом, как грипп».





По данным краевого минздрава, на 23 августа в Прикамье привито более 636,5 тыс. жителей. Полностью завершили курс иммунизации свыше 494,7 тыс. человек. С начала вакцинации в край доставили свыше 737 тыс. комплектов вакцин.





При этом в медорганизациях привито более 85% сотрудников, в учреждениях соцобслуживания — более 65%, на промпредприятиях — 63%.





В сфере образования привиты 58,8% сотрудников, 55,4% студентов сузов и вузов в возрасте старше 18 лет.





В крае работают 118 прививочных пунктов, задействована 251 прививочная бригада.

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