Елена Синица В Прикамье за долги владельцев арестовано 872 автомобиля Их общая стоимость составляет около 337 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье в первом полугодии 2021 года количество арестованных за долги автомобилей в 2,5 раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

Так, в период с января по июнь 2021 года арестовано 872 автомобиля. Их общая стоимость составляет около 337 млн руб.





Самыми дорогостоящими арестованными транспортными средствами стали автобус ПАЗ (4 млн руб.), LAND ROVER DISCOVERY (3,5 млн руб.) и TOYOTA HIILUX (3 млн руб.).





Дороже всех с торгов были проданы арестованные за долги владельцев PORCSHE CAYENNE и BMW 740D XDRIVER.





В результате их продажи в первом случае взыскателю вернули более 2,5 млн руб., во втором — почти 3 млн руб.





Всего на реализацию в этом году передано 411 автомобилей на сумму порядка 134 млн руб.





С продажи 127 из них взыскателям перечислили порядка 46 млн руб. Ещё 40 машин стоимостью 13 млн руб. взыскатели приняли в счёт погашения долга.

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