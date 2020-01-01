Внешнеторговый оборот Пермского края увеличился на 42% Торговыми партнёрами Прикамья являются 139 стран Поделиться Поделиться Твитнуть

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За первые шесть месяцев 2021 года внешнеторговый оборот Прикамья составил 3 млрд 750 млн 477,4 тыс. долларов. Это на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом сообщает пресс-служба Пермской таможни.

Импорт составил 412 млн 153,9 тыс. долларов (в 2020 году — 437 млн 643,9 тыс. долларов).

Доля экспорта от объёма внешнего товарооборота Пермского края составляет более 80%.

«Это говорит о стабильной востребованности продукции производственных предприятий», — комментирует начальник Пермской таможни Дмитрий Макаров.

В основном на экспорт идут продукция химической промышленности, минеральные продукты, топливно-энергетические товары, каучук.

Торговыми партнёрами Прикамья в первом полугодии 2021 года являлись 139 стран. Крупнейшие экспортёры — Нидерланды и Китай (11,3%), Бразилия (10%), Польша (6,1%), Соединённые Штаты (5,9%), Финляндия (4,4%), Казахстан (4,2%); импортёры — Китай (33,2%), Германия (10,7%), Беларусь (7%), Казахстан (6%).

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