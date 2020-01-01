Олеся Максименко В Прикамье установлен исторический температурный максимум В Чайковском 21 августа столбик термометра поднялся до отметки +38,6˚С Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 21 августа, в Чайковском был зафиксирован новый исторический температурный максимум для всего Прикамья. Здесь воздух прогрелся до +38,6˚С, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Отметку в +35˚С также превысили термометры в Чернушке, Ножовке, Кунгуре, Лысьве, Оханске, Большой Соснове, Кыне и Октябрьском.

В Перми воздух прогрелся до +34,3˚С, что на 1,8˚ выше суточного рекорда 1935 года.

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