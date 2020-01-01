Олеся Максименко На птицефабрике в Чайковском произошёл пожар Погибших и пострадавших нет Поделиться Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в краевом МЧС, сообщение о пожаре на птицефабрике в Чайковском поступило 21 августа в 23:49. Горели крыша и цех для переработки и приготовления кормов.

Возгорание было ликвидировано 22 августа в 01:32, к тушению пожара были привлечены 33 человека и девять единиц техники. Общая площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м.

Погибших и пострадавших на пожаре нет, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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