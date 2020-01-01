Олеся Максименко На сельскохозяйственных землях в Запруде может появиться жилой комплекс Речь идёт о территориях рядом с ЖК «Вишнёвый» Поделиться Поделиться Твитнуть

Совладелец и директор ООО «Кадастргарант» Евгений Лялин предложил построить жилой комплекс на землях сельхозназначения в микрорайоне Запруд, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, речь идёт о двух участках площадью 14,5 тыс. кв. м, расположенных рядом с ЖК «Вишнёвый». На этих территориях заявитель просит пермскую комиссию по землепользованию и застройке установить подзону среднеэтажной жилой застройки с коэффициентом плотности в 1,89 или 2.

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