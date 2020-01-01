Елена Синица

В Прикамье 474 новых случая заражения COVID-19

Выздоровели за сутки 503 человека

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коронавирус

  Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки выявлено 474 новых случая заражения коронавирусом. Из новых заболевших 120 человек лечатся в больницах, 354 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе инфицированных 175 пациента мужского пола, 299 — женского. Также среди заболевших 45 детей.

В возрасте от 15 до 29 лет заболели 48 человек, от 30 до 49 лет — 140 человек, 207 в возрасте 50–64 и 34 человека старше 65 лет.

Круг контактировавших лиц также определён.

С начала пандемии в Пермском крае выявлено 83 019 случаев заражения COVID-19.

В больницах края сейчас находятся 3613 человек. Из них 179 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 21,1%.

За эти же сутки выздоровели 503 человека, умерли — 29.

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