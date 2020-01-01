Елена Синица Коронавирус выявлен в 34 территориях края Большинство случаев зафиксировали в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье выявлено 474 случая заражения COVID-19. Новые заболевшие обнаружены в 34 муниципальных образованиях.

Большинство новых случаев зафиксировано в Перми — 239. В Добрянском городском округе выявили 26 заражённых, в Березниках — 21.





Ещё 18 случаев выявлено в Очёрском городском округе, по 16 случаев — в Пермском муниципальном районе и Соликамском городском округе.





В Ильинском городском округе заболели 15 жителей, в Верещагинском городском округе — 13, в Краснокамском городском округе — 12. В Кунгуре и в Чусовском городском округе коронавирус диагностировали у 10 человек. В Оханском городском округе заразились девять человек.





По шесть заболевших выявили в Кунгурском муниципальном районе и Нытвенском городском округе, по пять — в Губахе, Кочёвском муниципальном округе и Кудымкаре.





В Октябрьском городском округе, а также в Берёзовском, Кудымкарском и Сивинском муниципальных округах обнаружено по четыре заболевших.





По три заражённых жителя — в Чайковском, Юрлинском муниципальном округе, Гремячинском и Чердынском городских округах, по два — в Горнозаводском и Осинском городских округах, Александровском, Гайнском и Карагайском муниципальном округе.





По одному инфицированному обнаружено в ЗАТО Звёздном, Кизеле, Куединском муниципальном округе и Лысьвенском городском округе.





Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 82 545 случаев заражения коронавирусом.

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