Елена Синица

Коронавирус выявлен в 34 территориях края

Большинство случаев зафиксировали в Перми

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коронавирус

  Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье выявлено 474 случая заражения COVID-19. Новые заболевшие обнаружены в 34 муниципальных образованиях.

Большинство новых случаев зафиксировано в Перми — 239. В Добрянском городском округе выявили 26 заражённых, в Березниках — 21.

Ещё 18 случаев выявлено в Очёрском городском округе, по 16 случаев — в Пермском муниципальном районе и Соликамском городском округе.

В Ильинском городском округе заболели 15 жителей, в Верещагинском городском округе — 13, в Краснокамском городском округе — 12. В Кунгуре и в Чусовском городском округе коронавирус диагностировали у 10 человек. В Оханском городском округе заразились девять человек.

По шесть заболевших выявили в Кунгурском муниципальном районе и Нытвенском городском округе, по пять — в Губахе, Кочёвском муниципальном округе и Кудымкаре. 

В Октябрьском городском округе, а также в Берёзовском, Кудымкарском и Сивинском муниципальных округах обнаружено по четыре заболевших.

По три заражённых жителя — в Чайковском, Юрлинском муниципальном округе, Гремячинском и Чердынском городских округах, по два — в Горнозаводском и Осинском городских округах, Александровском, Гайнском и Карагайском муниципальном округе.

По одному инфицированному обнаружено в ЗАТО Звёздном, Кизеле, Куединском муниципальном округе и Лысьвенском городском округе.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 82 545 случаев заражения коронавирусом.

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