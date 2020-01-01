Олеся Максименко В выходные по ночам в Перми будет закрыто движение по Компросу Ограничения связаны с капитальным ремонтом проспекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Ночью 21 августа, с 00:00 до 06:00, будет запрещено движение всех видов транспорта по чётной стороне Комсомольского проспекта. Проезд будет закрыт на участке от ул. Полины Осипенко до ул. 1-й Красноармейской.

22 августа с 00:00 до 06:00 этот участок будет закрыт для движения по нечётной стороне Компроса, сообщает пресс-служба администрации Перми.

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