Елена Синица
В Пермском крае выявили 474 случая заражения коронавирусом
Умерли ещё 29 человек
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки выявлено ещё 474 случая заражения COVID-19. Из новых заболевших 73 человека лечатся в больницах, 401 — на дому, под наблюдением врачей.
В числе инфицированных 184 пациента мужского пола, 290 — женского. Также среди заболевших 62 ребёнка.
В возрасте от 15 до 29 лет заболели 96 человек, от 30 до 49 лет — 185 человек, 69 в возрасте 50–64 и 62 человека старше 65 лет.
Круг контактировавших лиц также определён.
С начала пандемии в Пермском крае выявили 82 545 случаев заражения.
Сейчас в больницах региона находятся 3607 человек, из них 188 подключены к аппаратам ИВЛ.
Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 18,4%.
За эти же сутки выздоровели 420 человек, умерли — 29.
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