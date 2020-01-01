Олеся Максименко У Пермского ТЮЗа может появиться новое культурное пространство Проект объединит особняк Любимовой и Дом уездного земства Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского ТЮЗа

Пермский театр юного зрителя и ТОС «Попова» выступили с инициативой создать в краевой столице новое культурное пространство.

Проект под названием «Театральный променад: от Любимовых до Каменских» объединит особняк Любимовой, где в настоящее время располагается театр, и построенный купцом Фёдором Каменским Дом уездного земства, где разместится новая сцена ТЮЗа. Проектом предполагается сделать открытую прогулочную зону в имперском стиле от ул. Екатерининской до ул. Пермской, вдоль левого бокового фасада театра.

Как сообщили в пресс-службе ТЮЗа, для реализации проекта ТОС «Попова» примет участие в городском этапе краевого конкурса инициативного бюджетирования.

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