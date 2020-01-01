Пермский край вошел топ-5 регионов по количеству зарегистрированных на выборах партий Процент отказов в регистрации в Прикамье ниже среднего показателя по стране Поделиться Поделиться Твитнуть

Центризбирком России включил Пермский край в пятёрку лидеров среди регионов России по количеству избирательных объединений, которые прошли регистрацию на выборы. Об этом 20 августа на семинаре для региональных СМИ заявил председатель краевой избирательной комиссии Игорь Вагин. Кроме того, процент отказов в регистрации кандидатам в Прикамье (4,5%) ниже среднего показателя по стране (5,6%).

Напомним, на выборах в Законодательное собрание региона были зарегистрированы списки всех 10 избирательных объединений, выдвинувших кандидатов.

В суды поступило только одно заявление, оспаривающее отказ в регистрации. Его подала Люция Капустина, которая участвовала в выборах депутатов Государственной думы в качестве самовыдвиженца. Она не сдала подписи, попросила зарегистрировать её просто так, а когда этого не случилось, обратилась в суд. Но суд подтвердил правомерность решения крайизбиркома.

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