В Штабе общественной поддержки состоялся тематический круглый стол по вопросам благоустройства дворовых территорий и расселения аварийного жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

В Штабе общественной поддержки, созданном на базе Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае, состоялся тематический круглый стол. Мероприятие было посвящено обсуждению реализуемых в Прикамье программ благоустройства дворовых территорий, расселения аварийного жилья, а также вопросам кредитования населения под приобретение или строительство частных домов, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

В заседании приняли участие руководитель Штаба общественной поддержки Альберт Демченко, депутат Государственной думы РФ Игорь Шубин, заместитель министра строительства Пермского края Фаина Минх, председатель Федеральной комиссии по контролю за реализацией программы «Формирование комфортной городской среды» Михаил Борисов, представители администрации Перми и банковского сектора, эксперты и общественные активисты. Мероприятие прошло при очном и дистанционном участии.

«Вопросы доступности, безопасности и комфорта городской среды напрямую определяют качество жизни населения. Это тема действительно животрепещущая и требует к себе особого внимания. Уверен, сегодня нас ждёт интересный разговор, продуктом которого станут действительно важные инициативы в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — отметил в приветственном слове к участникам круглого стола Альберт Демченко.

В первой части мероприятия предметом обсуждения стала тема благоустройства дворовых территорий. Михаил Борисов акцентировал внимание на важности комплексного подхода к вопросу благоустройства и синхронизации различных муниципальных и государственных программ.

«К примеру, межквартальные проезды при реализации программ благоустройства зачастую остаются за их рамками, особенно в муниципалитетах. Необходимо проработать вопрос и рассмотреть возможность включения их в программу «Формирование комфортной городской среды», как это было на её старте в 2017 году».

В дискуссии по вопросу расселения аварийного жилья по видеосвязи из Москвы подключился заместитель исполнительного директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов. «В первую очередь, наиболее волнующими вопросами выступают качество приобретаемого жилья и, безусловно, конечность программы переселения. В 2024 году действие программы завершится, и уже сейчас необходимо серьёзно подумать о том, какие устойчивые механизмы можно создать на перспективу», — рассказал эксперт.

Заместитель министра строительства Пермского края Фаина Минх, говоря о текущей ситуации, связанной с расселением аварийного жилья в регионе, акцентировала внимание на сложностях, связанных с определением выкупной стоимости недвижимости в отношении граждан, которые стали её собственниками после признания дома аварийным. «Муниципалитетам здесь достаточно сложно реагировать, и поэтому нередко жильцам приходится разбираться с вопросами в судебном порядке, а это серьёзно затягивает процесс расселения».

В заключительной части круглого стола участники дискуссии рассмотрели тему кредитования под приобретение или строительство частных домов.

Игорь Шубин рассказал о возможных механизмах стимулирования индивидуального жилищного строительства, рассматриваемых в настоящее время на законодательном уровне. «Это ипотека на малоэтажное строительство, потребительские кредиты на строительные материалы и увеличение максимального размера сельской ипотеки», — рассказал депутат Государственной думы.

Начальник управления по работе с партнёрами ипотечного кредитования ПАО «Сбербанк» Надежда Фадеева и руководитель службы по развитию партнёрского канала продаж «Россельхозбанк» Андрей Мусин дали экспертную оценку реализации этих инструментов с позиции банковского сектора.

Рассмотренные в ходе круглого стола вопросы и идеи по их решению были оформлены в качестве предложений в «Народную программу» и направлены на интернет-портал np.er.ru. Любой житель Пермского края также может выразить своё мнение по актуальным вопросам, касающимся всех сфер социальной жизни, и направить соответствующее предложение. Это можно сделать любым удобным способом, в том числе через Штаб общественной поддержки:

— обратившись по адресу Пермь, ул. Екатерининская, д. 210, с пн. по пт. с 09:00 до 18:00 ч.;

— по телефонам +7 (342) 236-82-29, 236-84-58, 236-79-92;

— по электронной почте priemPP@rop59.ru;

— или направив обращение через сайт rop59.ru

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