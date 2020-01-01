В Перми прокуратура ограничила доступ к трём сайтам с запрещённой информацией На интернет-ресурсах были размещены инструкции по проведению диверсий и саботажа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Суд в Перми вынес решение о блокировке трёх сайтов, на которых была размещена информация, запрещённая к распространению на территории РФ. С иском к владельцам сайтов обратилась прокуратура Дзержинского района. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки соблюдения требований законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму установили, что на вышеуказанных интернет-ресурсах в открытом доступе размещены инструкции по проведению диверсий и саботажа, и обратились в суд.

В результате рассмотрения иска суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. После вступления судебного акта в силу доступ к интернет-сайтам будет ограничен.

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