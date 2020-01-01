Елена Синица Главе Пермской дорожной дирекции предложили откупиться от «внеплановой проверки» Роспотребнадзора коньяком Максим Кис предполагает, что далее пошёл бы шантаж на предмет дачи взятки должностным лицам Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава МКУ «Пермская дорожная дирекция» Максим Кис рассказал о «новом антиковидном разводе». Как он сообщил в своём личном профиле на Facebook, мошенники предложили ему откупиться от внеплановой проверки Роспотребнадзора.

По словам Максима Киса, ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником администрации из отдела по профилактике. Он сообщил, что после совещания с Роспотребнадзором к нему зайдут с внеплановой проверкой.





Руководителя Пермской дорожной дирекции попросили подготовить журналы, графики, приказы, сертификаты, запас масок и антисептиков.





Спустя время неизвестный перезвонил: «Мы понимаем, что у вас вряд ли есть все эти документы. Поэтому мой руководитель договорился, что проверка пройдёт неформально. С вас чай, коньяк и конфеты для проверяющих. По их предпочтениям сейчас вас сориентирую», — цитирует Кис слова мошенника.





Кроме этого, мошенник попросил не выбрасывать чек, чтобы «провести эти расходы как представительские».





«Любопытно. Если бы я пошёл у них на поводу, то ограничилось бы изъятием у меня дорогостоящего алкоголя или далее пошёл шантаж на предмет дачи взятки должностным лицам?» — пишет Кис.





В комментариях к посту Максим Кис добавил, что, судя по голосу, звонил не пермяк, а значит, работает федеральная сеть.

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