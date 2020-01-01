Портфель кредитов предпринимателям Пермского края увеличился на четверть На столько же увеличилась общая задолженность предприятий Поделиться Поделиться Твитнуть

В первом полугодии 2021 года субъекты малого и среднего бизнеса Пермского края получили кредиты от банков на сумму более 60 млрд руб. Это на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в отделении Банка России по Пермскому краю.

Совокупный портфель кредитов, предоставленных предпринимателям, превысил 72 млрд руб. (увеличение за год на 24%).

При этом объём просроченной задолженности субъектов МСП за год значительно сократился (более чем на 58%), а её доля в общем портфеле снизилась на 8% и составила 4%.

Всего за шесть месяцев 2021 года объём вновь предоставленных кредитов юридическим лицам (в том числе малому и среднему бизнесу) в Прикамье почти достиг 180 млрд руб. Это на 29% больше, чем за тот же период 2020 года. Общая задолженность предприятий края на 1 апреля превысила 465 млрд руб., увеличившись за год почти на 24%.





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