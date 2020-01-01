Елена Синица За полгода в Прикамье стало почти на 20 тыс. больше зарегистрированных самозанятых Всего в крае их более 45 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

За первое полугодие 2021 года количество самозанятых жителей края увеличилось на 19 573 человека. Об этом сообщает пресс-служба УФНС РФ по Пермскому краю.

По данным ведомства, к началу года число самозанятых в регионе составляло 25 746 человек, а к 1 июля достигло 45 319.

Кроме этого, сообщается, что за первое полугодие 2021 года налоговые поступления в бюджет от самозанятых составили 69 088 тыс. руб.

Напомним, для них применяется ставка 4% при расчётах с физлицами и 6% — с индивидуальными предпринимателями и организациями.





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