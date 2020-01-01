Олеся Максименко В Перми за парковку на газонах выписано штрафов на 350 тыс. руб. Проверки в районах города проводятся еженедельно Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация города Перми

С начала 2021 года по результатам проверок, проходящих во всех районах Перми, за парковку на газонах автовладельцам выписано штрафов на сумму более 350 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, по всем фактам нарушений в Управление МВД России по Перми направляются запросы для предоставления информации о собственниках транспортных средств. Решение о наложении штрафа принимается по итогам заседаний административной комиссии района.

Наибольшее количество нарушений выявляется в центральных районах Перми. Например, в Ленинском районе с мая по август физическим лицам было выписано штрафов на сумму 58 тыс. руб., юрлицам — на 120 тыс. руб.

Напомним, штраф за парковку на газонах, цветниках и иных озеленённых территориях в Перми составляет от 1 до 2 тыс. руб. для граждан, от 2 до 4 тыс. руб. — для должностных лиц, от 4 до 6 тыс. руб. — для юридических лиц.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.