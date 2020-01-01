Олеся Максименко Пермяки считают невыгодными гражданские и безлимитные проездные При этом горожане хотели бы видеть в тарифном меню проездные на короткие периоды Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент транспорта Перми подвёл итоги опроса, проходившего на портале «Управляем вместе». Голосование было посвящено действующему в краевой столице тарифному меню. В опросе приняли участие 650 человек.

По данным опроса выяснилось, что в среднем пермяки совершают по одной-две поездки в день. И от приобретения тарифа по гражданскому проездному горожане отказываются из-за его невыгодности: респонденты высказали опасения, что не успеют использовать все поездки.

Также отмечается, что при формировании тарифного меню в 2019 году не был учтён локдаун 2020 года, оказавший существенное влияние на пассажиропоток, сообщает пресс-служба администрации Перми. Из-за возможного перевода на удалённый режим работы жители города предпочитают использовать при проезде в общественном транспорте разовые оплаты.

Не пользуется спросом и безлимитный проездной на месяц, так как его использование становится выгодным только после 85-й поездки. По мнению опрошенных, покупка такого проездного была бы целесообразна, если его использование станет выгодным после совершения 50 поездок.

Кроме того, пермяки выразили желание видеть в тарифном меню проездные на день или на неделю или с возможностью сохранения поездок без ограничения по сроку. В качестве карты для оплаты 388 человек хотели бы видеть обычную пластиковую карту, 274 пермяка желают расплачиваться картой в смартфоне.

Результаты опроса и все поступившие от жителей Перми предложения переданы в работу специалистам городского департамента транспорта.

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