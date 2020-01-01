Елена Синица В Прикамье выявили 475 новых случаев заражения COVID-19 Умерли за сутки ещё 29 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявили 475 случаев заражения коронавирусом. Из новых заболевших 85 человек лечатся в больницах, а 390 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе инфицированных 194 пациента мужского пола, 281 — женского. Также среди заболевших 46 детей.





В возрасте от 15 до 29 заболели 59 человек, от 30 до 49 лет — 183 человека, 120 в возрасте 50–64 и 67 человек старше 65 лет.





С начала пандемии в Пермском крае выявили 82 071 случай заражения коронавирусом.





Сейчас в больницах края находятся 3611 человек, из них 190 подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 18,8%.





За эти же сутки выздоровели 411 человек, умерли — 29.

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