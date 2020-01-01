Елена Синица За полгода банки Прикамья выдали кредиты на общую сумму 168 млрд руб. Это на 49% больше, чем годом ранее Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным отделения Банка России по Пермскому краю, за первое полугодие 2021 года банки выдали жителям региона кредиты на общую сумму 168 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объём розничного кредитования вырос на 49%. Об этом сообщает ВЕТТА.

Кроме этого, совокупный кредитный портфель превысил 391 млрд руб. (+19% за год).





В то же время доля просроченной задолженности за год снизилась на 0,3 процентных пункта, составив к началу июля 4%.





Примерно четверть всех средств, полученных заёмщиками Пермского края, составили ипотечные жилищные кредиты.





За первое полугодие 2021 года жители края взяли почти 21 тыс. таких кредитов на сумму более 44 млрд руб. Это больше, чем за аналогичный период 2020 года, на 41% по количеству и на 65% по объёму.

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