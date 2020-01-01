«Пермские медведи» проиграли ЦСКА в матче открытия Кубка «Матч ТВ» по гандболу Игроки гандбольного клуба «Пермские медведи» в предсезонном турнире стартовали с поражения Поделиться Поделиться Твитнуть

Для пермяков поединок со столичным ЦСКА стал первым контрольным матчем за это лето. Игра была очень напряжённой, оба клуба боролись изо всех сил и не желали сдаваться. В конце пермские гандболисты усилили давление, однако вратарь ЦСКА Дмитрий Кузнецов несколько раз спасал свою команду от пропущенных мячей. В результате победить «Медведям» так и не удалось: матч завершился со счётом 24:20 (14:13) в пользу москвичей.

В пресс-службе пермского клуба поблагодарили болельщиков за оказанную поддержку и веру в команду. В следующем матче турнира наш коллектив сыграет со СКА из Минска. Поединок (0+) состоится 19 августа в 17:00.

В Кубке «Матч ТВ» (0+), который с 17 по 20 августа принимает волейбольная арена «Динамо» (Москва), участвуют шесть клубов: немецкий «Фюксе», польский «Кельце», белорусский СКА, московский ЦСКА, «Пермские медведи» и таганрогские «Донские казаки-ЮФУ». Новости гандбола и других видов спорта вы можете найти на Vseprosport.ru .

Напомним, что в прошлом сезоне «Пермские медведи» заняли пятое место в чемпионате России среди мужских команд с набранными 35 баллами.

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