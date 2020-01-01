Елена Синица Главного инженера Пермской дистанции пути ОАО «РЖД» осудили за взятку в размере 130 тыс. руб. Сумму взятки взыскали в федеральный бюджет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор главному инженеру Пермской дистанции пути ОАО «РЖД». Его осудили по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Сообщается, что на станции Пермь II проводились работы по подаче сжатого воздуха для очистки стрелочных переводов. Главный инженер в течение нескольких месяцев 2016–2017 годов получил от представителя этой организации взятку в общей сумме 130 тыс. руб.

В обмен на взятку он своевременно формировал и подавал заявки на оказание услуг в объёмах не меньше установленных договором и подтверждал факт выполнения работ.

В целях взыскания денежных средств транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением.

Суд решил взыскать 130 тыс. руб. в доход РФ.

Решение суда в законную силу не вступило.

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