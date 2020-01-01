Брюс Уиллис и Азамат Мусагалиев снялись в сериале для «МегаФона» Поделиться Поделиться Твитнуть

Компания решила отойти от традиционных рекламных форматов, представив многосерийный семейный блокбастер с участием Брюса Уиллиса и Азамата Мусагалиева в ролях напарников-спецагентов.

Каждая серия представляет собой законченный эпизод и продвигает отдельный продукт «МегаФона». Главные герои оказываются в различных ситуациях, близких каждому абоненту. Брюс Уиллис, легенда мирового кино, немногословный и бескомпромиссный, символизирует надёжность и справедливость. Азамат Мусагалиев, один из самых популярных комиков и телеведущих в России, искренний, немного наивный, но находчивый и умеет в каждой ситуации найти выгоду.

Первый эпизод посвящён новому тарифу «МегаФона» — «Первый семейный». Он позволяет общаться с близкими бесплатно и безлимитно при любом балансе. Режиссёром первого ролика стал Илья Найшуллер.

Герой Брюса Уиллиса в сериале создан с применением технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов партнёром «МегаФона» — компанией Deepcake. Датасет для создания героя состоял из 34 000 кадров фильмов и видеоматериалов с участием Брюса Уиллиса.

«Для меня это первый подобный опыт съёмок с использованием технологии генерации лиц. Я впечатлён результатом и тем, насколько сегодня технологии меняют и облегчают привычные процессы. В первой серии мы с Брюсом попадаем в сложную ситуацию: в результате шпионских интриг мы потерпели поражение, и только новое предложение от «МегаФона» помогает нам найти выход из ситуации. Впереди зрителей ждут новые серии, в которых моя находчивость и харизма Брюса не раз спасают мир», — отметил Азамат Мусагалиев.

«Мне понравилась точность, с которой получился мой персонаж. У меня отличный напарник, режиссёрская работа также на высоте. Получился мини-фильм в привычном мне жанре комедийного боевика. Для меня это прекрасная возможность вернуться в прошлое. Нейросеть обучалась на контенте времен «Крепкого орешка» и «Пятого элемента», поэтому мой герой похож на образы тех лет. С появлением современных технологий, даже находясь на другом континенте, я мог общаться, работать и участвовать в съёмках. Это очень новый и интересный опыт, я благодарю всю нашу команду», — говорит Брюс Уиллис.

на правах рекламы

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