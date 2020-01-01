В Перми сотрудники полиции оштрафовали 347 водителей электросамокатов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала лета инспекторы ГИБДД проверили в Перми 759 электросамокатов, 347 водителей двухколёсных транспортных средств были оштрафованы. Сумма штрафа составляет от 5 тыс. до 15 тыс. руб., об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу пермской Госавтоинспекции.

Особое внимание уделяется центральной части города (Ленинский и Дзержинский районы).

В ГИБДД напомнили, что электросамокаты с номинальной максимальной мощностью более 0,25 кВт приравниваются к мопеду. Соответственно, водители данного вида транспорта должны иметь водительское удостоверение категории «М», при езде находиться в застёгнутом мотошлеме, а также знать и соблюдать ПДД.





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