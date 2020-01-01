В 12 муниципалитетах Прикамья досрочно завершено расселение аварийного жилья по этапу нацпроекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В августе, на четыре месяца раньше срока, в Гремячинском и Оханском городских округах, а также в Кудымкарском муниципальном округе завершилось расселение по этапу национального проекта «Жильё и городская среда». Ранее планировалось завершить все мероприятия в конце текущего года, сообщают в краевом минстрое.

По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, переселение из аварийного жилья — очень важное направление работы краевых властей. «Во время встреч с жителями, в рамках рабочих выездов в муниципалитеты, наиболее часто граждане спрашивают о том, когда их переселят в комфортное жильё. С 2019 года в новые квартиры и дома переехали порядка 17,5 тыс. наших земляков. До 2025 года мы должны расселить 440 тыс. кв. м «аварийки», тем самым улучшив жилищные условия 27 тыс. человек. Наш регион является одним из лидеров по расселению аварийного жилья в стране. Работа в этом направлении в крае налажена, поэтому мы можем ставить себе более амбициозные задачи — сдвигать сроки расселения, выполняя план с опережением», — подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин.

Большой объём аварийного жилья расселён по этапу 2020 года в Оханском городском округе — 1,586 тыс. кв. м. Из 44 помещений в благоустроенные дома переехали 86 человек.

В Гремячинском городском округе планировалось расселить 24 помещения общей площадью 1,264 тыс. кв. м, где проживали 45 человек. План выполнен на 100%. Продолжается переселение по этапу 2021 года (этап длится с начала текущего года до конца 2022 года). За этот период планируется переселить 22 человек, семь из них уже переехали в благоустроенные дома и квартиры.

В Кудымкарском муниципальном округе по этапу 2020 года расселено 12 помещений общей площадью 468,5 кв. м. В новое жильё переехали 44 человека. По графику идёт реализация этапа 2021 года, из планируемых 408,2 кв. м «аварийки» расселены уже 101,6 кв. м, пять человек улучшили свои жилищные условия.

Помимо указанных муниципалитетов реализацию этапа нацпроекта ранее завершили Александровский, Берёзовский, Гайнский, Еловский, Куединский, Ильинский и Юсьвинский округа, а также Пермский и Большесосновский районы. В этих территориях по этапу 2020 года расселено 3,359 тыс. кв. м, в благоустроенные квартиры и дома переехали 203 человека.

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