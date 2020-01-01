Олеся Максименко В Перми появилась новая платформа для поиска работы и услуг В ближайшее время там появится раздел для доставки еды Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: социологическое агентство «Supervisor»

В краевой столице начал работу новый сервис Tapigo по поиску работы и услуг. Также на платформе будет запущен раздел для заказа еды, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, приложение разработал пермяк Алексей Попов — учредитель ООО «Тапиго», ООО «Заправкин», ООО «Расходкин» и ООО «Чёрный квадрат». Для разработки портала Tapigo было привлечено 5 млн руб.

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