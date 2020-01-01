На нефтепромыслах « ЛУКОЙЛа-ПЕРМЬ » апробировали технологию сепарации воды прямо на месте добычи Поделиться Поделиться Твитнуть

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета и НОЦ «Рациональное природопользование» совместно со специалистами «ЛУКОЙЛа-ПЕРМЬ» разработали установку, позволяющую разделять продукцию скважин на нефть и пластовую воду непосредственно на кустовой площадке. Разработка позволит сэкономить сотни миллионов рублей на транспортировке нефтесодержащей жидкости, сообщают в компании.

Сейчас процесс сепарации происходит на установках, которые располагаются порой за сотни километров от скважины, а пластовая вода используется для поддержания давления на месторождении.

«Классическая система сбора и транспорта нефтесодержащей жидкости предполагает большие расстояния. И как следствие — большие затраты на энергетику и эксплуатацию трубопроводов. При этом перекачиваемая жидкость содержит в значительной степени воду, но отделять её можно прямо у скважин. В этом и заключается уникальность нашей установки», — говорит один из авторов разработки, руководитель НОЦ «Рациональное природопользование» Павел Илюшин.

Новая установка уже прошла испытания на Ярино-Каменноложском месторождении «ЛУКОЙЛа-ПЕРМЬ» в Добрянском районе, по результатам агрегат дорабатывается и далее будет использоваться на месторождениях Пермского края. Доработки предполагают автоматизацию оборудования за счёт введения датчиков и контроллеров, что позволит управлять процессом сепарации дистанционно.

«Подобные решения существуют давно, но при проведении испытаний на месторождениях Прикамья они не давали требуемого результата. Установка, разработанная пермскими учёными, позволила достичь необходимого качества очистки воды для того, чтобы использовать её для поддержания пластового давления. При этом она достаточно автоматизирована», — отметил главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Мазеин.

Отметим, что для учёных кафедры нефтегазовых технологий Пермского национального исследовательского политехнического университета, участвовавших в разработке установки кустовой сепарации, этот год — юбилейный. В этом году кафедра отмечает свое 55-летие, а нефтегазовое образование на Западном Урале — 60-летие.

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